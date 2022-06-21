تنظيم سبعة ضبوط تموينية في درعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا اليوم سبعة ضبوط تموينية .

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة الدكتور يحيى عبدالله أن الضبوط طالت سائق سرفيس على خط درعا غصم بمخالفة تقاضي زيادة في أجور نقل الركاب استنادا إلى شكوى من أحد المواطنين ومحل بيع مواد كهربائية في بلدة الحارة بمخالفة عدم وجود سجل تجاري وفعاليات تجارية مختلفة لمواد غذائية و ألبسة وموبايلات في مناطق درعا وإزرع والحارة بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية.

وأضاف عبدالله ان دوريات حماية المستهلك سحبت ست عينات لمواد غذائية وغير غذائية من أسواق مدينة درعا من أجل تحليلها لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة مبينا أن المديرية أغلقت محطة محروقات محمد عبد الكريم الخالد في جلين لمدة شهر استنادا إلى ضبط تمويني سابق.

قاسم المقداد

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