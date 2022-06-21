زاخاروفا: بيانات الأمم المتحدة تفند الاتهامات الموجهة لروسيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بيانات الأمم المتحدة تفند اتهامات الغرب لروسيا بالتسبب في ارتفاع أسعار الحبوب عالميا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم إنه “وفقا لارقام البيانات المنشورة على موقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو سيكون هناك فائض من الحبوب في العالم على الرغم من اتهامات الدول الغربية بانخفاض حجم الحبوب في السوق بسبب روسيا”.

وأضافت زاخاروفا “إن ممثلي الغرب في جميع المنظمات بما في ذلك الأمم المتحدة يتهموننا بأنه بسبب إجراءات روسيا انخفض مستوى الحبوب في الأسواق وفي الحقيقة اتضح عكس ذلك تماما حيث أن كمية الحبوب في السوق أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة كما أن حجم التجارة يزداد مشيرة الى أن ارتفاع اسعار الحبوب ليس بسبب إجراءات روسيا ولكن لأسباب أخرى وهي قضية منفصلة”.

وفيما يتعلق بمسألة وجود مجاعة محتملة في العالم قالت زاخاروفا إن “الخبراء يميلون بشكل متزايد إلى سيناريو متشائم ويعتقدون أن شعوبا كثيرة ستعاني بل وستصبح أكثر فقرا ويجب إلقاء اللوم على الأنظمة الغربية التي تلعب دور المحرضين والمدمرين”.

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