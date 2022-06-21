منافسات قوية تنتظر عشاق سباقات السيارات في حلبة صيدنايا من بوابة بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت

دمشق-سانا

القوة والإثارة العنوان الأبرز في حلبة السباقات في صيدنايا بريف دمشق مع إطلاق نادي السيارات السوري بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت في جولتها الأولى لهذا الموسم يوم الجمعة القادم.

وتعود أجواء المنافسة لتشتد في المرحلة الثانية في الخامس من آب القادم بينما تقام المرحلة الثالثة من البطولة يوم الثاني من أيلول المقبل في الحلبة ذاتها.

نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات السوري سامر الخضر قال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بفندق الشيراتون بدمشق: “قطعنا مرحلة جيدة في إطار إعادة تأهيل حلبة صيدنايا التي تعرضت للتخريب بفعل الإرهاب حيث وصلت إلى مرحلة جيدة من الجهوزية والتي تتماشى مع الحد الأدنى للشروط الدولية لإقامة السباقات والتي ستقام بأوقات مسائية هذا العام بما يضمن راحة السائقين والجمهور وكوادر السباق وقد اتخذنا كل إجراءات السلامة المرورية والطبية اللازمة”.

وأوضح الخضر أن روزنامة النادي تتماشى مع توجهات الاتحاد الدولي للسيارات حيث قمنا بإدخال مسابقات جديدة وتحديداً بطولة السباقات الإلكترونية وهي من السباقات المهمة وبدأنا من بوابة الجامعة فأقمنا تصفيات الجامعات ضمن المنطقة الجنوبية وسننتقل إلى الجامعات في المناطق الأخرى لنصل إلى النهائيات وهي من البطولات التي لاقت إقبالاً جيداً ولحظنا خلالها مستويات مهارية متميزة.

وبين الخضر أهمية عودة رالي اكتشف سورية إلى ألقه مجدداً حيث يتم العمل على إعادة إقلاع عجلة دورانه مجدداً رغم جميع الظروف لكونه من الأنشطة التي تسلط الضوء على سورية الحضارة والعراقة مشيراً إلى دور الاتحاد الرياضي في تقديم التسهيلات التي من شأنها دفع رياضة السيارات نحو مزيد من التطور.

المنافسة كانت حاضرة بين المتسابقين الذين حضروا المؤتمر فالجميع أبدى استعداده لخوض السباقات الليلية هذا العام حيث أشاروا إلى قوة التحضيرات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية بالتنافس على المراكز الأولى ضمن فئاتهم بينما تجاوز طموح البعض منهم إلى المشاركة بالبطولات الخارجية وتمثيل سورية خير تمثيل في المحافل الدولية.

محمد الرحيل

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