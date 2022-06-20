الخطيب يستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي على حافلة ركاب بريف الرقة

بيروت-سانا

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بريف الرقة اليوم.

وقال العلامة الخطيب في بيان تسلمت سانا نسخة منه أن “هذا العمل الإرهابي يتماهى مع العدوان الصهيوني المتواصل على سورية ليؤكد أن أهداف المشروع الصهيوتكفيري واحدة في ضرب سورية وزعزعة أمنها واستقرارها”.

ولفت العلامة الخطيب إلى أن سورية ستبقى عصية على الحصار وكل المؤامرات بفعل صمود جيشها وشعبها وتضحياتهم الكبيرة حفاظا على وحدتها واستقرارها.

واستشهد أحد عشر عسكريا ومدنيان وأصيب ثلاثة عسكريين جراء استهداف حافلة ركاب مدنية من قبل الإرهابيين على طريق الرقة حمص في وقت سابق اليوم.

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