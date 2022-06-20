الصين تعارض أي استفزاز في مضيق تايوان وتحترم حقوق الملاحة الدولية

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين أن بلاده تحترم حقوق الملاحة التي تتمتع بها جميع الدول وفقا للقانون الدولي مجددا معارضتها لأي دولة تستفز وتهدد سيادتها وأمنها باسم حرية الملاحة.

وخلال مؤتمر صحفي دوري اليوم قال وانغ “أكدنا سابقا أننا نتمتع بالسيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية على مضيق تايوان” وذلك في معرض رده على تقارير تفيد ان مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعرون بقلق متزايد من أن ادعاءات الصين الجديدة الغامضة بشأن مضيق تايوان قد تؤدي إلى تحديات بحرية أكثر.

وكانت الصين جددت في الـ 25 من الشهر الماضي مطالبتها الولايات المتحدة بالالتزام بمبدأ “صين واحدة” والشروط المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن مؤكدة أن الجانب الأمريكي ينكث دائما بالتزاماته من أجل تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency