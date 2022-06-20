اعتقال 3 أشخاص في الدنمارك لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي

كوبنهاغن-سانا

أعلن الادعاء العام الدنماركي اليوم اعتقال ثلاثة أشخاص لارتباطهم بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أنه تم إلقاء القبض على رجلين وامرأة في الثلاثينات من العمر مؤءخرا دون تحديد هوياتهم تماشيا مع القوانين الدنماركية وتم ايداعهم رهن الحبس الاحتياطي اثر توجيه تهم بالارهاب لهم وفي حالة ادانتهم سيواجهون أحكاما محتملة بالسجن مدى الحياة.

وتم توجيه تهم للأشخاص الثلاثة بالتخطيط لأعمال ارهابية من خلال حيازة أسلحة ومواد لصنع القنابل لاستخدامها في هجوم ارهابي في مكان مجهول في الدنمارك أو في خارج البلاد اضافة إلى اتهامهم بتمويل أنشطة ارهابية عن طريق تحويل أموال إلى شخص تابع لتنظيم “داعش” الارهابي.

بدورها أوضحت المدعية العامة في كوبنهاغن ليز لوت نيلاس في بيان “نعتقد أن خطط تنفيذ هجمات فشلت لأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency