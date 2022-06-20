وانغ يعلق على مبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها الصين

بكين-سانا

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم أن مبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها بلاده توفر منصة فعالة لجميع الأطراف لتنسيق سياسات التنمية وتعميق التعاون العملي.

ونقلت شينخوا عن وانغ خلال فعالية إطلاق تقرير التنمية العالمية قوله: “إن هذه المبادرة توفر منصة فعالة لجميع الأطراف لتنسيق سياسات التنمية وتعميق التعاون العملي ودفعة قوية لتنفيذ أجندة 2030 فضلاً عن توفير زخم لحشد الموارد ومعالجة الصعوبات التي تعوق التنمية وتعزيز مزيد من التنسيق والكفاءة” مشيراً إلى أن تقرير بلاده المتعلق بهذه المبادرة سيوفر مرجعاً مفيداً للدول لمتابعة التنمية كما سيقدم دعماً فكرياً لها.

ولفت وانغ إلى أن بلاده ستظل ملتزمة بالتعددية الحقيقية وروح الشراكة المنفتحة والشاملة مع جميع الدول معرباً عن استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف لتنفيذ هذه المبادرة.

ويستعرض التقرير الذي أطلقه مركز المعرفة الدولية للتنمية التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 والتحديات القائمة.

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