زاخاروفا: إجراءات ليتوانيا معادية ومن حقنا حماية مصالحنا الوطنية

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إجراءات ليتوانيا بفرضها قيوداً على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد بالمعادية مشيرة إلى أن روسيا تحتفظ بحقها في حماية مصالحها الوطنية.

ونقلت قناة RT الروسية عن زاخاروفا قولها: “نعتبر الإجراءات الاستفزازية للجانب الليتواني التي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا ولا سيما البيان المشترك لروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين كالينينغراد وبقية أراضي روسيا الاتحادية لعام 2002 معادية بشكل علني”.

وحذرت زاخاروفا من أنه إذا لم ترفع هذه القيود عن عبور البضائع بين كالينينغراد وبقية أراضي روسيا الاتحادية عبر ليتوانيا بالكامل فإن روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات حماية مصالحها الوطنية.

وكانت روسيا نددت بشدة بفرض ليتوانيا قيوداً على حركة البضائع من روسيا إلى منطقة كالينينغراد واستدعت خارجيتها القائمة بالأعمال الليتوانية محذرة إياها من عواقب هذه الخطوة.

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