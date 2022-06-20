طقس الغد.. انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وفرصة لزخات من المطر

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية وخلال الليل يكون الجو لطيفاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحاً.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها 75كم/سا تؤدي إلى إثارة العواصف الغبارية في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 30 / 17 المنطقة الجنوبية 29 / 16 المرتفعات الجبلية 24 / 13 المنطقة الوسطى 29 / 18 المنطقة الساحلية 27 / 19 المنطقة الشمالية 31 / 20 منطقة الجزيرة 37 / 21 المنطقة الشرقية 37 / 22 منطقة البادية 34 / 19

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