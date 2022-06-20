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ميشوستين: روسيا وبيلاروس قادرتان على مواجهة الحرب الاقتصادية الغربية

2022-06-20

مينسك-سانا

أعرب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن ثقته بقدرة روسيا وبيلاروس على مواجهة الحرب الاقتصادية الغربية والضغط غير المسبوق عليهما من خلال التعاون المشترك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ميشوستين قوله خلال لقائه نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو في مينسك: إن هدف العقوبات والحرب الاقتصادية هو عزل روسيا وبيلاروس عن النظام المالي الدولي وإبطاء التنمية الاقتصادية فيهما وزيادة معاناة مواطنيهما مشيداً بموقف مينسك البناء تجاه الأزمة الأوكرانية.

من جانبه رأى غولوفتشينكو أن الوضع الحالي يستدعي الحاجة إلى التحرك بسرعة والحسم فيما يتعلق بأوكرانيا.

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