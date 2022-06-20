17 فريقاً من جامعة البعث سيشاركون في البطولة الوطنية للمسابقة البرمجية الجامعية

حمص-سانا

حرصت جامعة البعث منذ انطلاق المسابقة البرمجية الجامعية على أن تكون إحدى الجامعات المتميزة بحضورها بكل مكوناتها من طلبة وتأمين مستلزمات واحتياجات تسهم في نجاحها محلياً ووطنياً وعربياً ودولياً.

وأوضح رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب في تصريح لمراسلة سانا أن الجامعة أجرت منذ أيام المسابقة البرمجية المحلية بمشاركة 192 طالباً وطالبة ضمن 64 فريقاً فاز منهم 17 فريقاً من الجامعة سيشاركون في المسابقة الوطنية التي ستقام في الـ 23 من الشهر الحالي وهو أكبر فريق مشارك من ضمن الجامعات السورية.

وأشار الخطيب إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به المسابقة البرمجية من قبل جامعة البعث إيماناً منها بأهميتها لكونها تشكل حالة تنافسية علمية وعقلية بين المشاركين لاختبار قدراتهم في حل المسائل الخوارزمية التي تتدرج في الصعوبة إضافة إلى تنمية التفكير المرن والقدرة العالية على التحليل المنطقي والقدرة على تنسيق الجهد مع باقي الفرق.

وبين الخطيب أن سعي الجامعة إلى خلق أجيال مبدعة معلوماتياً لم يتوقف فقط عند تلك المسابقة وإنما من خلال احتضان عدد من المراكز البحثية العلمية المتعلقة بمجال المعلوماتية وأهمها حاضنة المعلومات والاتصالات التي تم إنشاؤها في الجامعة عام 2010.

بدوره عضو اللجنة الوطنية للمسابقة منسق جامعة البعث الدكتور فادي مرشد قال: إن المسابقة البرمجية التي انطلقت في الجامعة عام 2014 حققت تميزاً ونجاحات مهمة عربياً ودولياً وحققت محلياً البطولة الوطنية السورية عام 2019.

وبين مرشد أن جامعة البعث ستستضيف في الثالث والعشرين من الشهر الحالي المسابقة الوطنية بمشاركة الجامعات الخاصة في محيطها وهي (الوطنية والعربية والقلمون والوادي والحواش) موضحاً أن المسابقة الوطنية ستؤهل الفرق الفائزة إلى المشاركة على المستوى الإقليمي والذين سيبلغ عددهم 14 فريقاً من سورية علماً أن الفرق التي كانت قد شاركت على المستوى المحلي بلغ عددها 264 فريقاً.

مثال جمول

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