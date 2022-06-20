إلغاء آلاف الرحلات الجوية في بريطانيا خلال الصيف

لندن-سانا

أعلنت شركة الطيران البريطانية ايزي جيت إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال الصيف الحالي بعد أن خفضت العديد من المطارات طاقتها الاستيعابية نتيجة نقص الموظفين وكوادر الرحلات الجوية على خلفية القيود التي تم فرضها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها: إن طاقتها الاستيعابية لتسيير الرحلات الجوية انخفضت نحو 90 بالمئة خلال تموز وآب وأيلول عن 97 بالمئة التي كانت مقررة الشهر الماضي.

وأضافت الشركة: إن هذا النقص يعود إلى سوق العمل الضيقة للكوادر حيث إن الفحوصات الأمنية للموظفين الجدد تستغرق 14 أسبوعا بدلاً من 10 سابقاً إضافة إلى القيود المفروضة على جلب موظفين أوروبيين نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأقالت العديد من الشركات الأوروبية وخطوط الطيران آلاف الموظفين عندما بدأت جائحة فيروس كورونا ما جعلهم غير مستعدين للتعامل مع إعادة الطلب بعد رفع قيود الحظر والإغلاق.

يذكر أن أسهم شركة ايزي جيت تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال عشرين شهراً بنسبة 3 بالمئة ما قلل من مرونتها بشكل كبير.

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