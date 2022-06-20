تقديرات بإنتاج أكثر من 42 ألف طن من البطيخ الأحمر في درعا

درعا-سانا

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في درعا إنتاج المحافظة من البطيخ الأحمر للموسم الحالي بأكثر من 42 ألف طن.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس وائل الأحمد لمراسل سانا أن المساحة المزروعة بالبطيخ الأحمر بلغت في الموسم الحالي 698 هكتاراً منها 523 هكتاراً مروياً والباقي بعلاً مبيناً أن مردودية الدونم تصل في الأراضي البعلية إلى 20 طناً للهكتار الواحد و75 طناً في الأراضي المروية.

وبين أن محصول البطيخ الأحمر تم طرحه في أسواق درعا ودمشق اعتباراً من منتصف الشهر الماضي حيث تتركز زراعته في كل مناطق المحافظة ولا سيما طفس وداعل ونوى وتل شهاب.

وبلغت المساحة المزروعة بمحصول البطيخ الأحمر في الموسم الماضي 865 هكتاراً منها 675 مروياً والباقي بعلاً.

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