رئيس منغوليا: نتعاون مع روسيا في مجالات الفضاء

أولان باتور-سانا

أعلن رئيس منغوليا اوخناغين خورلسوخ اليوم أن بلاده ستتعاون مع روسيا في مجالات الفضاء.

ونقلت وكالة الأنباء المنغولية عن خورلسوخ قوله خلال اجتماع مع وفد روسي: إنه وخلال زيارته الأخيرة لروسيا ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضايا تنظيم رحلة فضائية مشتركة موضحاً أن الأكاديمية المنغولية للعلوم استحدثت العام الجاري مركز أبحاث لتطوير تقنيات الفضاء وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة.

من جهة أخرى أعرب رائد الفضاء الروسي فيكتور سافينيخ عن دعمه لفكرة تنظيم رحلة فضائية مشتركة جديدة بين بلاده ومنغوليا.

وأشار سافينيخ إلى الرحلة الفضائية المشتركة بين الاتحاد السوفييتي ومنغوليا عام 1981 والتي أصبحت فيها منغوليا عاشر دولة ترسل روادها إلى مدارات الأرض وأن الرحلة تضمنت إجراء 25 تجربة علمية في مجالات الطب والتكنولوجيا والفيزياء ومجالات الاستشعار عن بعد.

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