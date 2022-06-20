تنظيم ضبط تمويني بحق محطة محروقات مخالفة في حمص

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محطة محروقات في المخرم بمخالفة سرقة واختلاس مادة البنزين من الاحتياطي الاستراتيجي للمحطة بقصد الإتجار بها.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف في تصريح لمراسلة سانا أن الكمية المضبوطة بلغت 1100 ليتر وتم تغريم المحطة بمبلغ أكثر من 11.500 مليون ليرة سورية.

ولفت اليوسف إلى أن الضبوط شملت أيضاً معملي بلوك في قريتي الزعفرانة والمنارة وتم تغريمهما بمبلغ إجمالي أكثر من 7 ملايين ليرة كما شملت مخبزاً تموينياً في حي الإنشاءات بمخالفة إنتاج وتعبئة وبيع خبز تمويني سيئ الصنع ومعتمدي خبز في حيي القصور وباب هود بمخالفة الامتناع عن البيع ومعتمداً في حي باب السباع بمخالفة الإعلان بسعر زائد.

صبا خيربك

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