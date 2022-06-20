الأمن الروسي يعتقل إرهابياً قبل تنفيذه مخطط إجرامي في سيبيريا

موسكو-سانا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اعتقال إرهابي من أنصار أحد التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية قبل تنفيذه عمليات إرهابية في إقليم سيبيريا الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن الهيئة قولها في بيان إنه تم اعتقال العنصر الإرهابي وهو روسي من أنصار ما يسمى هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة الإرهابية المحظورة في روسيا وكان يخطط لارتكاب عمل إجرامي في مدينة شيتا بمنطقة ما وراء بحيرة البايكال الروسية في سيبيريا موضحة أن الإرهابي المعتقل كان يخطط للهرب إلى سورية بعد تنفيذه الجريمة الإرهابية في سيبيريا للمشاركة في الأعمال العدائية للتنظيمات الإرهابية.

ولفت البيان إلى أنه تمت مصادرة عبوتين ناسفتين زنتهما 400 غرام من مادة تي إن تي ومفجر محلي الصنع وثلاث قنابل يدوية وبندقية ومسدس وكمية كبيرة من الذخيرة.

وبينت هيئة الأمن الروسي أن الإرهابي اعترف بفعلته وتم فتح قضية جنائية ضده بتهمة التحضير لهجوم إرهابي لافتة إلى أنه تلقي تدريبات بغرض القيام بأنشطة إرهابية والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وحيازة متفجرات وعبوات ناسفة بشكل غير قانوني.

وكان الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في أيار الماضي تفكيك شبكة تعمل على تمويل جبهة النصرة الإرهابية.

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