أربعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن نادي الأسير قوله في بيان اليوم إن خليل عواودة يواصل إضرابه لليوم 110 وسط تدهور شديد في صحته وورود أنباء عن دخوله في غيبوبة مفاجئة فيما يواصل رائد ريان إضرابه لليوم الـ 75 مبيناً أن الاحتلال يتعمد المماطلة بالإفراج عنهما لإيصالهما لمرحلة صحية خطيرة تؤدي إلى التسبب لهما بمشاكل صحية تصعب معالجتها لاحقاً.

ولفت النادي إلى أن زكريا الزبيدي يواصل إضرابه لليوم الـ 16 ومحمد نوارة لليوم السابع.

وكان الأسير عبد الله البرغوثي علق إضرابه يوم الخميس الماضي فيما علق يعقوب غوادرة إضرابه يوم السبت.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency