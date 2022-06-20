إياتا: انتعاش السفر الجوي يقلص خسائر شركات الطيران العالمية

مونتريال-سانا

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إن الانتعاش الكبير في السفر الجوي سيقلص خسائر شركات الطيران العالمية هذا العام وقد تعود مجدداً لتحقيق الأرباح العام المقبل.

ونقلت رويترز عن ويلي والش المدير العام لإياتا قوله في اجتماع سنوي لأكثر من 100 من مديري شركات الطيران إنه “من المتوقع تحقيق ربح على مستوى القطاع العام المقبل”.

وتوقع الاتحاد أن تتكبد شركات الطيران العالمية خسارة قدرها 7ر9 مليارات دولار هذا العام مقارنة بـ 1ر42 مليار دولار في عام 2021 .

وكانت خسائر العام الماضي أقل مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 52 مليار دولار على الرغم من تحذير شركات الطيران من أن يقوض ارتفاع أسعار النفط ومخاطر التضخم الانتعاش.

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