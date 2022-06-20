غواصات نووية روسية تجري تدريبات في بحر بارنتس

موسكو-سانا

أجرت غواصتان نوويتان روسيتان تدريبات في بحر بارنتس تضمنت رميات صاروخية ناجحة.

وقال المكتب الصحفي في أسطول الشمال الروسي في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “قامت الغواصتان النوويتان “سيفيرودفينسك” و”سمولينسك” بتوجيه ضربات صاروخية ضد مجموعة سفن حربية للعدو المفترض في بحر بارنتس”.

وأضح البيان أن البحارة الروس تمكنوا بنجاح من إصابة الموقع المستهدف الذي مثل مجموعة من سفن الإنزال للعدو المفترض وذلك باستخدام صواريخ كاليبر وغرانيت على مسافة نحو 200 كلم مشيراً إلى أن معطيات المراقبة الموضوعية دلت على أن الرمي الصاروخي كان ناجحاً .

ولفت البيان إلى أنه تم إغلاق منطقة الرمي أمام الملاحة وحركة الطيران خلال فترة إجراء التدريبات.

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