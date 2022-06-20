مقتل مدني وإصابة اثنين بقصف أوكراني لإحدى ضواحي دونيتسك

دونيتسك-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بقصف القوات الأوكرانية حي تشورنو غفارديسكي في مدينة ماكيفكا بضواحي دونيتسك.

ونقل موقع قناة آر تي عن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية قوله في بيان: إن “القوات الأوكرانية استهدفت شارعي سادوفايا وبوليفايا في مدينة ماكيفكا ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح إضافة إلى تدمير عدد من المباني السكنية واحتراق عدد من السيارات المدنية” مشيراً إلى أن أضراراً جسيمة لحقت بخط لأنابيب الغاز في المدينة.

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