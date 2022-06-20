وزيرة قبرصية سابقة: أساليب الغرب ضد روسيا تنتهك القانون

نيقوسيا-سانا

أكدت وزيرة العدل القبرصية السابقة إميلي يوليتيس أن الغرب ينتهك القانون بحربه الاقتصادية على روسيا معتبرة أن مصادرة الأصول الروسية “تشكل سابقة خطيرة على النظام العالمي”.

وقالت يوليتيس في تصريح نقلته صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية “لا يمكن قبول أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقويض سيادة القانون التي هي عزيزة جداً على الدول الديمقراطية” مشيرة إلى أنه لا يمكن مصادرة الأصول حتى بما فيها الحكومية لأن هذا “يشكل سابقة خطيرة على النظام العالمي”.

وأضافت يوليتيس “إن الدعوة إلى نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا تنتهك بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة وسيكون لها عواقب على النظام العالمي” لافتة إلى أنه في ظل العقوبات الأخيرة وجه السياسيون الأوربيون رواد الأعمال والمسؤولين إلى نسيان الاتفاقات السابقة مع روسيا وعدم الوفاء بالتزاماتهم.

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