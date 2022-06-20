سقوط مقاتلة مصرية خلال نشاط تدريبي ونجاة قائدها

القاهرة-سانا

أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط إحدى طائراتها المقاتلة أثناء قيامها بنشاط تدريبي نتيجة خلل فني ونجاة قائدها.

ونقل موقع بوابة الأهرام المصري عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ قوله في بيان اليوم: “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني”.

وأكد المتحدث العسكري نجاة قائد الطائرة مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة.

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