سان جيرمان يمدد عقد لاعبه باريديس حتى صيف 2024

باريس-سانا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد عقد لاعبه لياندرو باريديس لموسم إضافي ليبقى مع الفريق حتى صيف 2024.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن إدارة النادي قامت بتمديد التعاقد مع اللاعب باريديس 27 عاماً لموسم إضافي مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع القيمة السوقية.

وانضم باريديس لصفوف سان جيرمان في كانون الثاني عام 2019 قادماً من نادي زينيت سان بطرسبرغ بعقد مدته 4 مواسم ونصف مع إمكانية التمديد لموسم إضافي وتم تفعيل هذا البند.

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