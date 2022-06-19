لجنة التحقيقات الروسية تحرك قضايا جنائية ضد عسكريين أوكرانيين ارتكبوا جرائم الحرب

موسكو-سانا

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية فتح قضايا جنائية ضد عسكريين أوكرانيين ارتكبوا جرائم الحرب واستخدموا وسائل وأساليب حربية محظورة.

ونقلت وكالة تاس عن المكتب الصحفي للجنة قوله في بيان اليوم أن “اللجنة باشرت النظر في جنايات ارتكبها عسكريون تابعون للقوات الأوكرانية” موضحاً أن التحريات تشير إلى أنه خلال الفترة الواقعة بين الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري قام عسكريون أوكرانيون بإصدار أوامر وجرى تنفيذها بشن ضربات مدفعية من أسلحة ثقيلة استهدفت البنية التحتية المدنية في مدن دونيتسك وماكيفكا وكومسومولسكوي وميرونوفسكي وستيبنوي وبيسارابكا وسيفيرودونيتسك وكراسني لوتش وبيرفومايسك وفروبوفكا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخراً ترحيل عدد من قياديي الكتائب النازية وكبار الضباط الأوكرانيين الأسرى إلى روسيا لاستكمال النيابة العسكرية التحقيق معهم.

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