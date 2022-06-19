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هبوط اضطراري لطائرة ركاب شرق الهند

2022-06-19

نيودلهي-سانا

اضطرت طائرة ركاب للهبوط اضطرارياً في مطار بانتا شرق الهند إثر الإبلاغ عن مشاكل فنية أدت إلى اندلاع حريق بداخلها.

وذكرت صحيفة ذا ايكونوميك تايمز الهندية أن “الطائرة التابعة لشركة سبايسجيت للطيران كانت متجهة إلى نيودلهي وكانت تحمل على متنها 185 مسافراً اضطرت للهبوط اضطرارياً في مطار بانتا بعد ان أبلغ السكان مسؤولي المنطقة والمطار عن اندلاع حريق في الطائرة”.

وأضافت إن عملية الهبوط تمت بنجاح ومن دون حدوث أي إصابات بين الركاب.

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