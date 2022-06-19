موجة حر تضرب ألمانيا وسط تحذيرات من اندلاع حرائق غابات

برلين-سانا

ارتفعت درجات الحرارة في العاصمة الألمانية برلين إلى مستويات عالية قبل فترة وجيزة من بداية فصل الصيف ما دفع السكان إلى التوافد للحدائق والأماكن المظللة.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية في بيان إنها تتوقع ارتفاع درجات الحرارة حتى 38 درجة في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد محذرة من احتمال اندلاع حرائق في الغابات.

وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ابراهيم ثياو حذر مؤخراً خلال مؤتمر في مدريد بمناسبة اليوم العالمي للجفاف من طول أمد موجات الحرارة التي تتفاقم بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة.

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