مصرع شخصين إثر تحطم طائرة بولاية أريزونا الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما من جراء تحطم طائرة صغيرة بولاية أريزونا الأمريكية.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن شرطة مدينة باكاي قولها: إن طائرة ركاب صغيرة من طراز بيتش إي 35 تحطمت قرب مطار باكاي المحلي ما أسفر عن مصرع شخصين كانا على متنها.

وأوضحت أن النيران اشتعلت في الطائرة قبيل تحطمها وأن أحد الشخصين لقي مصرعه على الفور بينما أصيب الآخر إصابات بالغة تم نقله على إثرها إلى المشفى حيث توفي متأثراً بجراحه.

ولم يعرف حتى الآن سبب تحطم الطائرة فيما باشرت السلطات التحقيقات لكشف أسباب الحادث وملابساته.

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