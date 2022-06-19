بيرتيني يحرز لقب بطولة كوينز اللندنية للعام الثاني على التوالي

لندن-سانا

تمكن الإيطالي العائد من الإصابة ماثيو بيرتيني من الدفاع عن لقبه في بطولة كوينز ذات الـ 500 نقطة، والمقامة على الأراضي العشبية، وذلك بتغلبه في المباراة النهائية على الصربي فيليبي كراينوفيتش بمجموعتين دون مقابل 7-5 و6-4 خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

وهذا هو اللقب الثاني للإيطالي خلال أسبوعين، بعد أن تمكن الأحد الفائت من الفوز بلقب بطولة شتوتغارت الألمانية.

وتميز بيرتيني على الأراضي العشبية وحقق ثلاثة ألقاب من أربع نهائيات وصل إليها خلال عامين، وحقق 20 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة، كانت في نهائي ويمبلدون العام الفائت.

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