ألمانيا تحد من استخدام الغاز الطبيعي خوفاً من مواجهة نقص محتمل

برلين-سانا

أعلنت السلطات الألمانية اليوم أنها ستحد من استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء وسط مخاوف من حدوث نقص غاز محتمل من جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قوله إن “بلاده ستلجأ إلى زيادة حرق الفحم كمحاولة للتعويض عن استخدام الغاز الطبيعي الأمر الذي عارضته العديد من المجموعات الداعمة للبيئة لكون حرق الفحم يعد وقوداً أحفورياً يسبب تلوثاً أكبر”.

وأضاف هابيك إن “مرافق تخزين الغاز الحالية تصل سعتها إلى 56.7 بالمئة” واصفاً “الوضع الراهن بـ (الخطير) وقد يكون من الضروري اتخاذ المزيد من التدابير”.

وعلى مدى الأشهر الماضية اتخذت الحكومة الألمانية إجراءات عدة لملء مرافق تخزين الغاز حتى تصل سعتها إلى 90 بالمئة بحلول شهر تشرين الثاني القادم لضمان وجود ما يكفي من الغاز ليستخدم وقوداً للتدفئة خلال الشتاء القادم.

كما دعت الحكومة الألمانية مؤخراً مواطنيها إلى خفض استخدامهم الطاقة في ضوء حالة الإمداد المتوترة.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل نفت أمس أن تكون روسيا قد استخدمت خط (السيل الشمالي 2) الذي كان سيزود أوروبا بالغاز كسلاح في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتواصل أسعار الوقود والغذاء ارتفاعات قياسية وسط أزمة عالمية بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف الاقتصاد العالمي.

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