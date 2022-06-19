هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى داخل معتقلاتها في مخالفة لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وكشفت الهيئة في بيان لها اليوم عن تدهور الوضع الصحي لثلاثة أسرى في معتقل نفحة وهم الأسير شادي غوادرة 34 عاماً المعتقل منذ 2003 والذي يعاني من أورام في الصدر ومن مضاعفات إصابته خلال عملية اعتقاله بسبع رصاصات ما سبب له مشاكل في الجهاز التنفسي والمعدة وآلاما في الرأس كما أنه بحاجة ماسة لإجراء عملية لكن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وبالنسبة للأسير خالد أبو عمشة 59 عاماً المعتقل منذ 2006 أوضحت الهيئة أنه يعاني من عدة مشاكل في القلب والرئتين فيما يعاني الأسير مروان عبد العزيز المعتقل منذ 2007 من مشاكل حادة بالأسنان منذ أكثر من 10 سنوات.

وطالبت الهيئة مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى وخاصة المرضى منهم ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency