الخارجية الفلسطينية تحذر من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال كمجرد أرقام

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن غياب الإرادة الدولية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف تصعيدها الدموي ضد الفلسطينيين يشجعها على التمادي فيه محذرة من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم معاناة وآلام الأسر الفلسطينية جراء فقدان أرباب عملها أو فلذات أكبادها.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال جنوب قلقيلية بالضفة الغربية وأسفرت عن استشهاد نبيل غانم 53 عاماً مشيرة إلى أنها جزء من إرهاب منظم يعبر عن منظومة استعمارية عنصرية تسرق الأراضي الفلسطينية وحياة أصحابها الحقيقيين.

وطالبت الخارجية الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency