التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من كوبا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 12 منحة دراسية للحصول على درجة الإجازة في الطب البشري من جمهورية كوبا و 5 منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في الاختصاصات المتوافرة هناك للطلاب السوريين الحاصلين على درجة الإجازة في الطب البشري فقط وذلك للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه شروط التقدم لهذه المنح من حاملي الشهادة الثانوية العامة بفرعها العلمي حصراً دورة 2021 والوثائق المطلوبة مع التأكيد أن القبول النهائي للطلاب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية كوبا.

ووفق الإعلان ستتم معالجة طلبات الراغبين وانتقاء المرشحين حسب المعدل المئوي في الإجازة الجامعية بالنسبة لمرشحي الماجستير وعلى أساس المعدل المئوي في الإجازة الجامعية تضاف له ثلاث درجات بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير والمرشحين للدكتوراه.

ولفتت الوزارة إلى أن المنح تتضمن إعفاء من الرسوم الدراسية وتأمين سكن جامعي ووجبات طعام ودورة لغة إسبانية وتأشيرة مجانية مقدمة من السفارة الكوبية بدمشق.

ووفق الإعلان يبدأ تقديم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الاثنين 18-7-2022.

ويحق للطلاب المتقدمين إلى هذه المنح استرجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور النتائج في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين الأصلاء والاحتياط.

إعلان منح درسات عليا

مرحلة جامعية أولى

الاختصاصات_الطبية_وسنوات_الدراسة

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