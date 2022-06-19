لوغانسك: أسر أحد متزعمي كتيبة أيدار المتطرفة الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت مصادر عسكرية وأمنية استسلام العديد من المسلحين الأوكرانيين بمن فيهم أحد متزعمي كتيبة أيدار المتطرفة أثناء تحرير إحدى القرى في ضواحي مدينة سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر أمني قوله: “تم أسر أحد متزعمي كتيبة “أيدار القومية المتطرفة الأوكرانية” أثناء تحرير قرية ميتلكينو في ضواحي مدينة سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك” لافتاً إلى أن المعارك تدور الآن حول قرية سيروتينو المجاورة لميتلكينو.

يذكر أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أعلن في وقت سابق عن تحرير قرية ميتلكينو بالكامل من قوات كييف موضحاً أن الجانب الأوكراني خسر في معارك ميتلكينو خلال الأسبوع الماضي ما بين 600 و700 مقاتل بين قتيل وجريح.

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