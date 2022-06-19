سورية تشارك في بطولة العالم للسباحة في هنغاريا

بودابست-سانا

تشارك سورية في بطولة العالم للسباحة المائية التي انطلقت أمس الأول في هنغاريا ضمن بطولة “فاينا” لألعاب اللياقة 2022.

ويمثل سورية في هذه البطولة التي تجري في عدة مدن هنغارية اللاعبان أيمن كلزية في سباق 50 فراشة وعمر عباس في سباق 200 حرة كما يتنافس فيها أفضل السباحين من مختلف دول العالم.

وفي تصريح لـ سانا أكد همام معلا رئيس اتحاد السباحة أهمية مشاركة سورية في هذا الحدث العالمي ورفع اسمها عاليا متمنيا للاعبين السوريين تحطيم أرقام جديدة.

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