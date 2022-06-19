مديرية بيئة اللاذقية تكثف عمليات المراقبة والفحص للمسيلات المائية والشواطئ

اللاذقية-سانا

كثفت مديرية البيئة في محافظة اللاذقية عمليات المراقبة البيئية الدورية للمسيلات المائية وفحصها وأخذ عينات من الينابيع والأنهار ومياه السباحة في المناطق المخصصة للاستجمام بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأوضح مدير البيئة المهندس وائل جديد لمراسلة سانا أن جميع التحاليل التي أجرتها المديرية خلال هذا العام بينت أنها ضمن المواصفات القياسية السورية عدا التلوث الجرثومي لبعض الأنهار التي تسببها شبكات الصرف الصحي والتي تعمل مديرية الصرف الصحي على معالجتها من خلال محاور التجميع ومحطات المعالجة.

وأشار جديد إلى أن هناك فحصا دوريا لمياه شواطئ السباحة والاستجمام على كامل طول الشاطئ الأزرق ومنتجع لاميرا وتبين أنها صالحة للسباحة وضمن المواصفات لافتاً إلى أن التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي لمدينة اللاذقية التي تصب في البحر هي مشكلة قديمة عمرها عشرات السنين وأن الجهات المعنية تقوم بما يلزم لإنشاء محطات معالجة واستكمال ربط المحاور المؤدية لها.

وحول آثار التسرب النفطي الذي تعرضت له الشواطئ في منطقة جبلة العام الماضي قال جديد “لا تزال مديرية البيئة تتابع آثار هذا التسرب على امتداد الشاطئ من مدينة جبلة شاطئ الزهيريات حتى منتجع لاميرا في اللاذقية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للموانئ والخدمات الفنية ومديرية النظافة لرفع التلوث الحاصل ووضع التوصيات اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة الشاطئ”.

وأشار جديد إلى أنه تم إطلاق العمل في مطمر قاسية واغلاق مكب البصة في خطوة مهمة للتخلص من التلوث ولحل مشكلة النفايات الصلبة في المحافظة لافتاً إلى ضرورة توفر احواض الترسيب والمعالجة للرشاحة والاسراع بإنجازها حتى يكون العمل منسجما مع المخطط التوجيهي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الخدمات الفنية بخصوص تلوث نهر القش بالنسبة لموضوع الرشاحة ونواتج قص الرخام والبلاط ومنع دخول هذه المخلفات إلى المطمر ومعالجتها في اماكن انتاجها ما كان له دور إيجابي في زوال المشكلة.

وبين جديد أن أعمال الصيانة تجري حاليا لأجهزة مختبر مديرية البيئة ما يسهم في إجراء تحاليل اضافية للعمل بشكل افضل وتوسيع نشاطات المديرية مستقبلا بما يخدم البيئة بشكل كبير.

منال عجيب

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