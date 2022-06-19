موسكو: تخفيف واشنطن عقوباتها على فنزويلا لا يغير جوهر سياستها

موسكو-سانا

أكد مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين أن تخفيف لعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا لا يغير جوهر سياسة واشنطن تجاه كاراكاس.

ونقلت وكالة تاس عن شيتينين قوله على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: “نحن نؤيد باستمرار إلغاء قيود العقوبات المفروضة على فنزويلا ونلاحظ بالتأكيد أن مثل هذا التحرك في مكانه وهو في الواقع بالاتجاه الصحيح لكن القضية الحقيقية هي أنه بالتأكيد لا يغير جوهر السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه فنزويلا حتى الآن .

وبين شيتينين أن موسكو كانت دائماً ضد العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على فنزويلا والتي كانت بطبيعتها تمييزية بشكل علني وقدمت مثالاً على التدخل في الشؤون الداخلية والتركيز على الخطة الأمريكية وخطة الدول الغربية لتغيير حكومة هذا البلد.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على رئيسها الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.

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