موسكو: المخابرات الأوكرانية تصور قصصاً مزيفة في نيكولاييف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن المخابرات الأوكرانية تعمل على تصوير قصص مزيفة حول مزاعم قصف الجيش الروسي لمنازل في مدينة نيكولاييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني العماد أول ميخائيل ميزينتسيف قوله في بيان اليوم “وفقاً لمعلومات مؤكدة فإن المخابرات الأوكرانية تحضر لقصص مصورة في نيكولاييف حول سكان محليين بلا مأوى دمرت منازلهم نتيجة قصف مزعوم من قبل الجيش الروسي” موضحاً أن هذا العمل يشارك فيه أكثر من 40 ممثلاً وحصل جميع المشاركين على مكافأة نقدية قدرها 25 دولاراً.

وفي سياق آخر أشار ميزينتسيف إلى أن القوات الروسية تمكنت من إجلاء 29733 شخصاً من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس دون مشاركة كييف خلال اليوم الماضي وقال “رغم جميع الصعوبات التي وضعتها سلطات كييف تم إجلاء 29733 شخصاً بينهم 3502 طفل من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وأوضح ميزينتسيف أنه منذ بداية العملية الخاصة تم إجلاء أكثر من مليون و936 ألف شخص بينهم أكثر من 307 آلاف طفل وعبرت أكثر من 288 ألف سيارة خاصة حدود الاتحاد الروسي مشيراً إلى أن نحو 70 سفينة أجنبية من 16 ولاية لا تزال محجوزة في موانئ خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني ولا يمكنها الذهاب إلى البحر بسبب خطر القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه قوات كييف.