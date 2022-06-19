هزة أرضية بقوة 7ر4 درجات تضرب جنوب إيران

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم ميناء جارك بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤءسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله في بيان إن “مركز الهزة كان على عمق 20 كيلومترا من سطح الأرض وعلى بعد 11 كيلومترا من ميناء جارك و43 كيلومترا من مدينة جناح بمحافظة هرمزكان جنوب إيران”.

وأشار المركز إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة.

وكانت هزة أرضية بقوة 6ر4 درجات ضربت أمس الأول مدينتي كيلان وقزوين شمال إيران.

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