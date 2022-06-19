روسيا تطور أقماراً جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

موسكو-سانا

أعلن مدير شركة نيو سبيس الروسية أنطون ألكسييف الانتهاء من تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

ونقل موقع قناة RT عن ألكسييف قوله خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: إن شركتنا انتهت من تصميم نموذج لقمر صناعي جديد مخصص لاستشعار الأرض عن بعد حيث تمكنت على مدار الأشهر الستة الماضية من وضع مخططات لتلك الأقمار وصنعنا بالفعل نموذجاً أولياً لها مشيراً إلى أن القمر الجديد سيعمل في مدارات الأرض ما بين 5 إلى 7 سنوات على أقل تقدير.

وكانت الشركة أعلنت مؤخراً أنها تعمل على تطوير نموذج لقمر صناعي سيكون الأول من مجموعة جديدة من الأقمار الروسية التي ستخصص لمراقبة الأحوال الجوية على مدار الساعة في مناطق القطب الشمالي وطريق بحر الشمال.

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