القبض على قاتل بعد ساعات من ارتكابه الجريمة في منطقة سلمية

حماة-سانا

ألقى عناصر مركز الأمن الجنائي في مدينة سلمية القبض على قاتل بعد ساعات من ارتكابه الجريمة حيث أقدم على استدراج شخص إلى بناء قيد الإنشاء وقتله طعناً.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن مركز الأمن الجنائي في سلمية أخبر بوجود جثة لشاب ضمن بناء قيد الإنشاء في الحي الشرقي للمدينة وعلى الفور توجهت دوريات المركز للمكان المذكور حيث شوهدت جثة لشاب ممددة على الأرض وقد تعرض لعدة طعنات بواسطة أداة حادة مشيرة إلى العثور ضمن ملابس الضحية على هويته وتبين أنه يدعى (أيهم ح) وعمره ثلاثون عاماً.

ولفتت الوزارة إلى أنه ومن خلال المتابعة تمكن عناصر الأمن الجنائي من إلقاء القبض على القاتل ويدعى (ملهم .خ ) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على استدراج المغدور لبناء مهجور قيد الإنشاء وحصلت ملاسنة بينهما حيث قام المقبوض عليه بطعنه عدة طعنات بواسطة نصل سكين مطبخ كانت بحوزته وذلك بسبب خلافات مادية وشخصية وقام بعدها بأخذ جوال المغدور وتحطيمه وإخفائه في منزله ورمي الأداة المستخدمة بالجريمة في إحدى شوارع السلمية بين الأشجار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحضار أداة الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه للقضاء المختص أصولاً.

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