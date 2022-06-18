حفل زفاف جماعي في السويداء لعدد من جرحى الجيش والقوات الرديفة

السويداء-سانا

تقديراً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن نظمت مؤسسة الشهيد-فرع السويداء مساء اليوم حفل زفاف جماعي لعدد من جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وذلك في الفندق السياحي بمدينة السويداء.

مديرة فرع مؤسسة الشهيد في السويداء غادة طليعة اشارت في تصريح لمراسل سانا إلى أن حفل الزفاف الجماعي هو تكريم لأبطال الجيش والقوات الرديفة وتقديراً لتضحياتهم وما قدموه ليبقى الوطن عزيزاً شامخاً لافتة إلى أن حفل الزفاف هو الأول الذي تقيمه المؤسسة وسيكون تقليداً سنوياً.

ولفتت طليعة إلى أهمية هذه المبادرة التي تمت بالتعاون مع المجتمع المحلي في تقديم الدعم لهؤلاء الأبطال في ظل الظروف الصعبة وتخفيف أعباء تكاليف الزواج عليهم.

بدوره عبر كل من العرسان سامي وسامر ويسار الجباعي ورأفت القاسم عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس مدى الاهتمام بالجرحى والسعي المتواصل لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم لمتابعة مسيرة حياتهم.

سهيل حاطوم

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