خانوف: حظر ليتوانيا عبور البضائع إلينا غير قانوني

موسكو-سانا

أكد حاكم منطقة كالينينغراد الروسية أنطون علي خانوف أن حظر ليتوانيا عبور بضائع إلى المنطقة غير قانوني ولا يتفق مع أحكام الوثائق الخاصة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة تاس عن علي خانوف قوله في تصريح اليوم: إن هذه الإجراءات غير قانونية وقد تكون لها عواقب بعيدة المدى بالنسبة لليتوانيا والاتحاد الأوروبي مشيراً إلى أن إدارة المنطقة ستعرض على السلطات الفيدرالية الروسية اتخاذ إجراءات رد ضد ليتوانيا بسبب فرض قيود غير قانونية على عبور بعض البضائع بالسكك الحديدية في حال لم يتم رفعها.

وأضاف علي خانوف: إن السكك الحديدية الليتوانية أخطرت خطوط السكك الحديدية في منطقة كالينينغراد بأنها بدأت اليوم تقيد عبور بعض البضائع من مناطق روسيا الاتحادية إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية مشيراً إلى أن عبور المنتجات النفطية بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد لن يتوقف حتى العاشر من آب المقبل مع مراعاة التزامات الاتحاد الأوروبي بعدم إعاقة العبور إلى المنطقة.

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