الخارجية الفلسطينية تدين محاولات التهويد المستمرة في الخليل

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن محاولات الاحتلال المتكررة لتهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف وممارساته العنصرية الهادفة إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية لتنفيذ المخططات الاستيطانية التوسعية.

ورأت الخارجية أن هذه الانتهاكات تندرج أيضاً في إطار سباق الاحتلال مع الزمن لإغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة للتوصل إلى تسوية عادلة وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

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