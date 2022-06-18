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سيناتور روسي: إعادة النظر في الاعتراف بجمهوريتي دونباس أمر مستحيل

2022-06-18

موسكو-سانا

أكد السيناتور الروسي عن شبه جزيرة القرم سيرغي تسيكوف أن إعادة النظر في الاعتراف بجمهوريتي دونباس “أمر مستحيل” مشيراً إلى أن عدداً من المناطق الأوكرانية تسعى للانضمام إلى روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن تسيكوف قوله رداً على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني المفاوض دافيد أراخاميا حول إمكانية عودة كييف إلى طاولة المفاوضات في شهر آب المقبل: إن إعادة النظر في اعتراف روسيا بجمهوريات دونباس أمر مستحيل وإن هناك عدد من المناطق الأوكرانية ترغب في أن تصبح جزءاً من روسيا لافتاً إلى أن مثل هذه التصريحات الأوكرانية تشير إلى أنهم لا يريدون التوصل إلى أي اتفاقات.

وأضاف تسيكوف: قد يكون الوضع مختلفاً في آب المقبل وأنا متأكد بأنه سيتم تحرير دونباس بالكامل.

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