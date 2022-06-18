إيطاليا تسجل عجزاً تجارياً قدره 3.6 مليارات يورو في نيسان الماضي

روما-سانا

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء “إستات” أن إيطاليا سجلت عجزاً تجارياً قدره 3.6 مليارات يورو في نيسان الماضي مقارنة بفائض قدره 5.871 مليارات في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح المعهد في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن عجز الطاقة بلغ 9.111 مليارات يورو مقارنة بعجز قدره 2.849 مليار في شهر نيسان من العام الماضي مشيراً إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 14.9 بالمئة في نيسان الماضي والواردات بنسبة 42.4 بالمئة.

ولفت المعهد إلى ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 2.7 بالمئة في الفترة بين آذار ونيسان الماضيين وبنسبة 21.2 بالمئة على أساس سنوي.

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