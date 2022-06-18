وقفة في رام الله دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة رام الله في الضفة الغربية اليوم وقفة دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال ولا سيما الأسيرين خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 110 أيام ورائد ريان المضرب منذ 75 يوماً.

وشدد المشاركون على دعم ومساندة قضية الأسرى ولا سيما الذين يخوضون بعزيمتهم وإرادتهم معركة الأمعاء الخاوية لنيل حريتهم مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم جراء الانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها وسط إهمال طبي متعمد.

وتواصل قوات الاحتلال رفضها الإفراج عن الأسيرين عواودة وريان اللذين يعانيان تدهوراً في حالتهما الصحية بشكل خطير رغم مناشدة مؤسسات الأسرى الفلسطينية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأسرى بالتدخل لإنقاذ حياتهما.

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