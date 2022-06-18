الروسي مدفيديف يتأهل إلى نهائي دورة هاله للتنس

برلين-سانا

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي دورة هاله للتنس بعد فوزه على منافسه الألماني أوسكار أوتي.

وفاز مدفيديف على أوتي بتيجة 7-6 و6-3 ليلتقي الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الأسترالي المشاغب نيك كيريوس والبولندي هوبرت هوركاش.

ويأمل مدفيديف أن يحرز لقبه الثاني فقط على الملاعب العشبية بعد الذي توج به العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية والرابع عشر بالمجمل في مسيرته الاحترافية التي أحرز خلالها لقباً واحداً كبيراً حتى الآن وكان في بطولة أمريكا المفتوحة الصيف الماضي.

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