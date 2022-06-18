أرسنال يجدد عقد مهاجمه نيكيتاه خمس سنوات

لندن-سانا

أعلن نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم تجديد عقد مهاجم الفريق اللندني الشاب إيدي نيكيتاه لخمس سنوات.

وقال النادي في بيان له اليوم نشره على حسابه الرسمي على تويتر “يسر فريق أرسنال الانكليزي أن يجدد عقد لاعبه نيكيتاه لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2027 ومنحه الرقم 14 مع الفريق وهو الرقم الذي كان يحمله أسطورة النادي اللندني تيري هنري في السنوات السابقة”.

ويعد المهاجم الشاب 23عاماً أفضل هداف في تاريخ إنكلترا تحت عمر 21 عاماً برصيد 16 هدفاً في 17 مباراة كما قاد المنتخب الانكليزي إلى الفوز ببطولة 2021 الأوروبية تحت 21 عاماً.

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