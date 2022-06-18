استمرار استلام الأقماح من الفلاحين في محافظة حمص

حمص-سانا

يستمر فرع المؤسسة السورية للحبوب بحمص باستلام الأقماح من الفلاحين عبر المراكز المنتشرة في المحافظة بكل يسر وسهولة.

وأوضح محافظ حمص المهندس بسام بارسيك في تصريح للصحفيين خلال جولة له اليوم على مراكز استلام القمح أنه يتم فحص الأقماح المستلمة عبر لجان مختصة للتأكد من النسب المسموحة من الأجرام والشوائب فيها وبالتالي تحديد الصومعة المناسبة لاستقبالها لافتاً إلى أن الكميات المسوقة مبشرة ونوعية الأقماح جيدة.

بدوره أشار المهندس سمير سلامة مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب إلى أن عمليات التسويق تتم في 4 مراكز وهي: صوامع تلكلخ وشنشار وحمص والمشرفة لافتاً إلى أن اللجان المتخصصة تقوم بفحص العينات واستلامها وتخزينها في الصوامع بشكل ميسر ودون تأخير.

المهندس يونس حمدان مدير زراعة حمص أوضح أن المساحات المزروعة في المحافظة بالقمح المروي والبعل للموسم الحالي بلغت 35000 هكتار مبيناً أنه تم حصاد نحو 5000 هكتار من القمح المروي و5500 هكتار من القمح البعل.

وأضاف حمدان “إن عمليات تسويق الحبوب من تدمر تتم بشكل شبه يومي من منطقة البيارات إلى صوامع حمص” لافتاً إلى أن رفع سعر كيلو غرام القمح إلى 2000 ليرة سورية انعكس إيجاباً على التسويق لهذا العام وتمت ملاحظته من خلال عملية التسويق الطوعية للفلاحين باتجاه الصوامع.

المهندس أحمد الخالد مدير صوامع تلكلخ لفت إلى أنها تعتبر أول مركز يستلم قمحاً حيث بدأت عمليات الاستلام يوم الـ 22 من أيار الماضي بسبب نضوج المحصول باكراً وتتم عمليات الاستلام يومياً من منطقة تلكلخ وما حولها إضافة الى منطقة ريف طرطوس الشرقي وقسم كبير من منطقة القصير.

المهندس شوكت شحود مدير صوامع حمص أشار إلى أن عمليات الاستلام بدأت أول الشهر الحالي وتم صرف قيم الأقماح للفلاحين خلال 72 ساعة.

رشا المحرز

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