SCS-NET

جني محصول البطاطا في ريف حماة في بلدة خطاب

انظر ايضاً

مزارعو الرستن يواصلون جني البطاطا وتسويقها

تصوير: فرحان الناقورة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved