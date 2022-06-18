جني محصول البطاطا في ريف حماة في بلدة خطاب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجزيري: العدوان على سورية عمل إجرامي
2022-06-18
كاتب تشيكي: الغرب يتغاضى عن ممارسات النظام التركي الإجرامية بحق سورية
2022-06-18
مؤتمر دولي في موسكو: النظام التركي يرهب المدنيين في سورية ويعرضهم لخطر النزوح الجماعي
2022-06-17
لافرنتييف: قمة قادة الدول الضامنة لعملية أستانا خلال فترة الصيف أو نهاية العام الجاري
2022-06-17
صباغ: الحرب الإرهابية والاحتلال التركي والأمريكي زادت عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية
2022-06-16
دبي.. تكريم الطلبة المتميزين المشاركين في مبادرة “دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام”
2022-06-16
الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية: ممارسات الغرب ضد سورية تهدف لإطالة أمد الأزمة وعرقلة عودة اللاجئين والمهجرين
2022-06-16
محليات
استمرار استلام الأقماح من الفلاحين في محافظة حمص
2022-06-18
جريح الوطن محمد خلاصي.. إصرار على العمل والإنتاج
2022-06-18
ندوة توعوية حول عمالة الأطفال في المركز الثقافي الروسي بدمشق
2022-06-18
عودة مخبز سلحب الآلي بريف حماة للإنتاج
2022-06-18
حملة نظافة في مدينة السويداء
2022-06-18
الكهرباء: بدء عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى المحافظات السورية
2022-06-18
سفاف وإبراهيم: أسئلة المسابقة للفئتين الثالثة والرابعة متنوعة وموضوعية
2022-06-18
رياضة
أرسنال يجدد عقد مهاجمه نيكيتاه خمس سنوات
2022-06-18
نانسي معمر: وجود العنصر الأنثوي مهم جداً في عالم كرة القدم
2022-06-18
250 لاعباً ولاعبة بمدارس نادي الشيخ بدر الصيفية
2022-06-18
اختتام بطولة الجمهورية للكاراتيه لفئات تحت 10 و12 و14 عاماً
2022-06-18
الروسي ميدفيديف يبلغ نصف نهائي بطولة هالة للتنس
2022-06-17
نادال يحسم موضوع مشاركته في بطولة (ويمبلدون)
2022-06-17
حكم الساحة الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين
2022-06-17
اقتصاد
السورية للتجارة في طرطوس تطرح البرغل بسعر 4 آلاف ليرة للكيلو
2022-06-18
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يختتم فعالياته بـ 691 صفقة بقيمة 105 مليارات دولار
2022-06-18
ارتفاع حجم الشحن عبر المجاري المائية في الصين
2022-06-18
مستثمر أمريكي: اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو الانهيار
2022-06-17
انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع
2022-06-17
تسويق القمح في الحسكة مستمر وتوقعات بارتفاع الوتيرة في ظل التسهيلات المقدمة
2022-06-17
نوفاك: إنتاج النفط العالمي سيتعافى بحلول نهاية العام الجاري
2022-06-17
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أكثر من 40 ألف متقدم لامتحانات الفئتين الثالثة والرابعة في مسابقة التوظيف المركزية
الكهرباء: بدء عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى المحافظات السورية
الصحة تطلق غداً الحملة الوطنية المكثفة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 40 شاحنة من قمح الجزيرة السورية
جني محصول البطاطا في ريف حماة في بلدة خطاب
2022-06-18
تصوير: وسام الحمود
محصول البطاطا
2022-06-18
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